Unieuro lancia offerta a tempo su laptop da gaming MSI con RTX 3060

Anche in questa seconda settimana di giugno 2022 Unieuro ha aggiornato le Offerte Solo Online includendo nuovi dispositivi d’elettronica fino al 12 giugno prossimo. Ad accompagnarle ci sono le Offerte a Tempo con un periodo di validità più o meno differente: in particolare, segnaliamo un laptop da gaming MSI con RTX 3060 in sconto.

Si tratta per l’esattezza del modello MSI Katana GF66, caratterizzato dalla dotazione del processore Intel Core i7-11800H capace di arrivare alla frequenza massima di 4,6 GHz, accompagnato a sua volta dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 GB di RAM DDR4 e una singola unità SSD da 512 GB di capienza. Il display, invece, è un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate pari a 144 Hz. Infine, il sistema operativo è Windows 11.

Questo computer portatile da gaming costa normalmente 1.699 Euro ma, per questa settimana, costa 1.399 Euro; il pagamento potrà essere effettuato in 3 rate senza interessi da 466,33 Euro tramite PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita. Si segnala, dunque, che grazie all’iniziativa dedicata al passaggio a Windows 11 potrete ottenere un rimborso di massimo 200 Euro consegnando un vecchio PC ancora funzionante. Per ogni dettaglio su questa iniziativa vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito Unieuro.

Sempre in giornata ha avuto inizio anche il nuovo volantino Sottoprezzo da Unieuro.