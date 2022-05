Unieuro lancia nuova Offerta a Tempo su laptop Lenovo, c'è rimborso extra di 100 Euro

Oltre al rinnovo degli sconti solo online fino al 29 maggio prossimo, Unieuro come ogni inizio settimana dà il via a una nuova serie di Offerte a Tempo valide per la stessa settimana o qualche giorno in meno. Degno di nota è, specialmente, il computer portatile Lenovo IdeaPad 3 in offerta con rimborso extra di 100 Euro.

Il modello a cui ci stiamo riferendo è il Lenovo IdeaPad 3 15IML05 con schermo LCD Full HD da 15,6 pollici, supportato sul comparto multimedia da due altoparlanti Dolby. Sotto la scocca si trovano invece il processore Intel Core i3-10110U da 2,1 GHz di frequenza base e 4,1 GHz Turbo, assieme a 8 GB di RAM DDR4 in due banchi da 4 alla frequenza di 2666 MHz, 256 GB di archiviazione in formato SSD e sistema operativo Windows 11 Home.

Solitamente questo laptop risulta venduto a 529,90 Euro ma, grazie a questa promozione temporanea, è disponibile a 399,90 Euro e gode di un rimborso extra di 100 Euro nel momento in cui consegnate un vecchio PC o laptop ancora funzionante alla stessa catena di distribuzione. Unieuro, infatti, con la promozione “Passa al moderno con PC Windows 11” garantisce ai consumatori interessati la possibilità di ricevere un rimborso portando un dispositivo usato, fino al 10 giugno 2022. L’ammontare riportato verrà quindi consegnato dopo l’invio del computer tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla convalida.

Si segnala, infine, che potrete pagare il Lenovo IdeaPad 3 online in 3 rate senza interessi direttamente con PayPal.

Parallelamente a questa offerta, da Trony potrete trovare un laptop Acer Aspire a 599 Euro.