Unieuro lancia le 'Offerte Batticuore' fino al 10 Ottobre

Dopo la proroga della Apple Special Week, Unieuro torna alla carica con un nuovo volantino battezzato "Offerte Batticuore", valido fino al prossimo 10 Ottobre solo online. La promozione come sempre abbraccia svariate categorie di prodotti, tra cui smartphone, TV Ultra HD ed altro.

Partendo dagli smartphone, il Galaxy A10e da 32 gigabyte può essere portato a casa al prezzo di 149,90 Euro, il 21% in meno rispetto ai 189,90 euro di listino. Tra le offerte troviamo anche il Samsung Galaxy A50 da 128GB con 4GB di RAM, che passa da 359 a 269 Euro, per un risparmio di 110 Euro, pari al 25%. Salendo di gamma, il Galaxy S10e con schermo da 5,8 pollici, 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna è disponibile a 479,90 Euro, il 38% in meno rispetto al prezzo imposto dal produttore.

Interessanti anche le promozioni lato smartwatch, dove il Samsung Gear S3 è disponibile a 199,90 Euro, il 33% in meno sul prezzo di listino di 299,90 Euro. Huawei Watch GT invece può essere portato a casa a soli 149,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 199,90 Euro precedenti.

Molto ricca anche la proposta sui TV UHD. L'LG 55UM7450PLA da 55 pollici 4K Ultra HD è in offerta a 449 Euro, mentre la Sony KD-75XG8096 da 75 pollici passa a 1499 Euro.