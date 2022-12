Unieuro lancia le offerte di Capodanno solo online: sconti fino al 1 Gennaio 2023

Terminato il Natale, Unieuro lancia le offerte solo online di Capodanno che saranno attive fino al 1 Gennaio 2023 esclusivamente sul sito web della catena di distribuzione, e come sempre abbracciano un’ampia gamma di prodotti.

La confezione con un singolo AirTag è disponibile a 35 Euro, in calo del 10% rispetto ai 39 Euro di listino, mentre l’iPhone 11 da 64 gigabyte viene proposto a 509 Euro, con un risparmio del 5% se si confronta con i 539 Euro imposti dal produttore, mentre iPhone 14 da 256 gigabyte passa a 1099 Euro. Sempre fronte smartphone, segnaliamo l’Oppo Reno 6 Pro a 429,90 Euro, il 46% in meno rispetto ai 799,90 Euro di listino. In sconto anche l’iPhone 14 Plus da 256 gigabyte, a 1239 Euro, il 5% in meno dai 1309 Euro precedenti.

L’Acer Aspire 1 da 15,6 pollici con Intel Celeron N e 4 gigabyte di RAM viene proposto a 299,90 Euro, il 14% in meno rispetto ai 349,90 Euro precedenti. L’HP Pavilion 15 da 15,6 pollici con Intel Core i7 ed 1 terabyte di memoria invece è disponibile ad 899,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.