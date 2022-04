Unieuro lancia Offerte Solo Online di fine aprile 2022: gli sconti migliori fino 1° maggio

Oltre all’inizio dei Samsung Dream Days da Unieuro, la stessa catena di distribuzione italiana ha dato il via alle Offerte Solo Online di questa settimana, valide fino al 1° maggio prossimo. Vediamo assieme alcune delle migliori promozioni disponibili per i prossimi giorni.

Il primo dispositivo che notiamo in offerta nella pagina ufficiale dell’iniziativa è senza ombra di dubbio l’iPhone 13 da 256 GB a 899 Euro al posto dei 1.059 Euro di listino, con ritiro in negozio e consegna a domicilio entrambi disponibili a costo zero. Altrimenti, potrete trovare anche l’iPhone 12 da 128 GB a 769 Euro anziché 889 Euro.

Restando nel mondo smartphone ma spostandoci verso altri brand, OnePlus Nord N100 scende da 199 Euro a 149,99 Euro, confermandosi come uno dei dispositivi mobili di fascia bassa più intriganti del momento. Chi invece preferisce dispositivi di fascia alta non targati Mela potrà puntare lo sguardo sul Motorola Edge 30 Pro a 699 Euro anziché 849,90 Euro.

Concludiamo questa rapida rassegna con due televisori compatibili con il DVB-T2 per il digitale terrestre: il TCL 55P725 venduto a 399,90 Euro al posto di 549,90 Euro, Android TV con schermo da 55 pollici, e il Philips 55OLED806/12 con pannello OLED da 55” proposto da Unieuro a 999 Euro anziché 1.699 Euro, ovverosia al 41% in meno.

