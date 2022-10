Unieuro lancia le Offerte Solo Online di Halloween: si arriva anche al 60%

Non ci solo solamente promozioni videoludiche da Unieuro, in quanto la ben nota catena ha lanciato molteplici offerte relative al mondo tech in generale. A tal proposito, è stata avviata un'iniziativa promozionale che porta verso Halloween.

Più precisamente, le "Offerte Solo Online" rimarranno valide fino al 30 ottobre 2022. Dall'immagine di presentazione dell'iniziativa si apprende inoltre che gli sconti arrivano anche al 60%. In ogni caso, i prodotti al centro delle promozioni sono dei più disparati, in quanto si va da computer a elettrodomestici, passando per smartphone, stampanti e molto altro.

Potrebbe insomma interessarvi consultare il sito Web ufficiale di Unieuro, ma in questa sede riportiamo alcune offerte a titolo di esempio. A tal proposito, c'è uno sconto del 50% sulla lavatrice Samsung Crystal Clean 8, ora proposta a 399 euro (anziché 799,90 euro). Non manca poi un possibile risparmio del 25% sullo smartphone Redmi 10C, venduto adesso a 133,99 euro (al posto di 179,99 euro).

Potreste inoltre voler dare un'occhiata allo sconto del 25% sullo speaker portatile JBL CHARGE 5, ora venduto a 149,99 euro (anziché 199,99 euro). Al netto di questo, c'è un possibile risparmio del 50% sul cavo HDMI Hama da 2 metri, proposto adesso a 13,99 euro (al posto di 27,99 euro).

Per il resto, ricordiamo che in questo periodo sono attive diverse altre promozioni relative a Halloween. Ad esempio, di recente abbiamo trattato su queste pagine l'iniziativa Halloween Week di Xiaomi.