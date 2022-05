Unieuro lancia la promozione 'Passione Casa': in regalo buoni sconto fino a 150 Euro!

Non ci sono solo le nuove offerte solo online di Unieuro in giornata odierna. La catena di distribuzione, infatti, ha anche lanciato il nuovo volantino “Passione Casa” che sarà attivo fino al prossimo 19 Maggio 2022 e che consente di godere di tante promozioni.

La catena di distribuzione, infatti, consente di ottenere dei buoni sconto in regalo da 50, 100 e 150 Euro per comprare ciò che si desidera.

Ottenere il buono è molto semplice: basta mettere nel carrello uno o più prodotti che danno diritto al buono, e la cui lista è accessibile direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito Unieuro e quindi recarsi in cassa o completare l’acquisto online. A questo punto, si riceverà il buono direttamente in cassa al momento del pagamento (se si sceglie il check out nei negozi fisici) oppure via mail.

Nelle condizioni Unieuro sottolinea che “il Buono Sconto sarà valido, dal 20/05/2022 al 19/06/2022, per un successivo acquisto - di valore pari almeno a quello del buono stesso (50€, 100€ o 150€) - di qualsiasi prodotto a scelta del consumatore, anche se già in promozione, con la sola esclusione di Playstation 5. Acquistando più prodotti che danno diritto al rispettivo Buono Sconto, si otterranno altrettanti Buoni Sconto cumulabili tra loro per il successivo acquisto ma, per quelli utilizzabili anche sul sito Unieuro, è previsto il limite massimo di 4 buoni per ogni ordine online”.