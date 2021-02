Unieuro lancia gli Sconti Batticuore: offerte su TV, smartphone e tablet fino al 10 Marzo

Mentre si avviano alla conclusione i Lovely Days di Unieuro, la catena di distribuzione lancia il volantino di Marzo soprannominato "Sconti Batticuore", che saranno disponibili fino al 14 Marzo e consentono anche di effettuare il pagamento rateale.

Tra i TV, segnaliamo lo sconto sull'LG OLED55BX6LB da 55 pollici, che può essere acquistato a 1149 Euro, il 34% in meno rispetto ai 1748 Euro di listino. Tra i TV Ultra HD invece troviamo il Samsung UE55TU7170U da 55 pollici a 449 Euro, il 18% in meno rispetto ai 449 Euro di listino, mentre fronte Philips segnaliamo il 43PUS8535 da 43 pollici a 549,90 Euro, mentre il modello da 58 pollici passa a 749,90 Euro, il 16% in meno rispetto agli 899 euro di listino. LG propone invece il 75UN71006LC da 75 pollici a 999 Euro. Fronte QLED, invece, il QE65Q90TAT da 65 pollici passa a 1899 Euro, il 24% in meno se si confronta con i 2499 euro imposti dal produttore.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, l'iPhone 11 da 128 gigabyte passa a 699 Euro, con un risparmio del 9% dai 769 Euro precedenti, mentre il Samsung Galaxy S20 FE viene proposto a 599,90 Euro.

In sconto troviamo anche il Lenovo IdeaPad 5, a 799,90 Euro, dagli 899,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.