Unieuro lancia gli Sconti Batticuore: nuova ondata di grandi offerte fino al 2 marzo

Il giorno successivo al lancio dei “Grandi Sconti” di Expert, validi fino al 1° marzo 2023, è Unieuro a rispondere con il debutto del volantino “Sconti Batticuore” valido invece fino al 2 marzo prossimo. Osserviamo assieme alcuni dei migliori prodotti tech disponibile a prezzi vantaggiosi.

Partiamo dagli smart TV di ultima generazione, tra i quali spicca per il prezzo molto basso il Samsung UE55AU7170 con display UHD 4K da 55 pollici, lanciato nel 2021 e oggi proposto a 449,90 euro al posto di 749,90 euro. Facciamo però un grande salto verso i top di gamma con l’LG OLED65A26LA proposto a 1.599 euro anziché 2.399 euro, o il Sony XR-55A80K disponibile anch’esso a 1.599 euro, ma al posto dei 1.849 euro di listino.

Per quanto concerne gli smartphone in offerta, tra i low-cost proposti dalla catena di distribuzione italiana figurano Xiaomi Redmi 10C a 159 euro e Xiaomi Redmi Note 11S a 219 euro. Più costosi sono invece Honor 70, proposto a 449 euro anziché 599,90 euro, e Xiaomi 12 scontato da 899,90 euro a 499 euro. Infine, non manca una offerta speciale sul Samsung Galaxy S23 proposto a 979 euro a pochi giorni dal lancio.

Tra i computer portatili in sconto figurano invece un HP di fascia media, scontato da 699,90 euro a 449,90 euro; il top di gamma HP Victus con RTX 3050 a 899,90 euro; o ancora, infine, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3060 a 1.199 euro anziché 1.599 euro.

Tutti questi dispositivi possono essere pagati anche in tre rate senza interessi con Klarna e PayPal, e la consegna a domicilio viene effettuata entro minimo quattro giorni e massimo otto giorni.

