Unieuro lancia gli 'Sconti di Maggio': nuovo volantino fino al 26 maggio 2022

In risposta al nuovo volantino “Super-Zero” di Mediaworld, Unieuro lancia oggi il nuovo cartellone pubblicitario che fino al 26 Maggio 2022 consente di godere degli “Sconti di Maggio”.

Il Samsung Galaxy A52s è disponibile a 289 Euro, in calo del 38% rispetto ai 469 Euro di listino: gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra varie opzioni di colore. In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy A22 5G a 199,99 Euro, il 19% in meno dai 249,90 Euro, mentre il Samsung Galaxy Tab A8 passa a 179,99 Euro, il 27% in meno dai 249,90 Euro imposti dal produttore.

Tra i televisori, il Samsung QE55Q60A da 55 pollici viene proposto invece a 599,90 Euro, il 42% in meno dai 1049 Euro di listino, mentre l’UE50AU7170 da 50 pollici passa a 379 Euro, con un risparmio del 36%.

Interessante anche lo sconto su iPhone 13 da 128 gigabyte, che viene proposto ad 829 Euro, in calo dell’11% dai 939 Euro di listino, ma anche il Samsung Galaxy S21 FE a 619 Euro, con un risparmio del 19% dai 769 Euro precedenti. Per quanto riguarda Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm, invece, il prezzo cala a 319 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.