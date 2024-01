Unieuro lancia i nuovi sconti solo online: offerte fino al 7 Gennaio 2024

Parallelamente al Vero Fuoritutto di Unieuro, la catena di distribuzione lancia in giornata odierna anche i nuovi sconti solo online che propongono fino al 7 Gennaio 2024 una serie di promozioni molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti.

Il volante Logitech G29 può essere acquistato a 261 Euro, in calo dai 399,90 Euro di listino, ma tra le promozioni segnaliamo anche la sedia da ufficio imbottita IOPLEE HC2717, che passa a 99,99 Euro, rispetto ai 119,99 Euro di listino.

Interessante anche la promozione sull’iPhone 12 da 128 gigabyte, che viene proposto a 599 Euro, rispetto ai 699 Euro precedenti, mentre l’altoparlante JBL CHARGE 5 Bluetooth portatile passa a 139,99 Euro, con un risparmio di 60 Euro dai 199,99 Euro imposti dal produttore.

Il Motorola Moto e13 invece passa a 69,99 Euro, con un risparmio di 30 Euro dai 99,99 Euro di listino. In promozione anche il laptop da gaming ASUS TUF F15, ad 899,90 Euro, dai 1199 Euro di listino, mentre l’ASUS VivoBook F1605ZA è disponibile a 799,90 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

