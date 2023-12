Unieuro lancia i nuovi sconti solo online: offerte con consegna gratis fino al 1 Gennaio

Dopo aver riportato il nuovo volantino Mediaworld di Gennaio 2024, anche Unieuro rinnova le proprie promozioni e lancia in giornata odierna i nuovi sconti solo online che fino al 1 Gennaio 2024 propongono un’ampia gamma di sconti su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Il televisore Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici è disponibile a 429 Euro, in calo rispetto ai 599,90 Euro di listino. Il modello da 43 pollici della stessa linea di televisori invece passa a 379 Euro, in calo dai 499,90 Euro di listino. Sempre fronte televisori, segnaliamo anche il TCL Serie S54 da 40 pollici a 259,90 Euro, in calo di 40 Euro se si tiene conto che di listino costa 299,90 Euro. L’Hisense LED 43A6K da 43 pollici invece è disponibile a 299 Euro, dai 349,90 Euro di listino.

Il monitor Acer NITRO QG1 invece può essere portato a casa a 109,99 Euro, in calo dai 169,99 Euro di listino.

Interessante però anche la promozione sullo smartphone Honor 90 5G da 512Gb, che passa a 421 Euro, con un risparmio consistente rispetto ai 599,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione e pagamento vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.