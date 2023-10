Unieuro lancia i nuovi Sconti Solo Online: offerte da paura fino al 5 Novembre

Come da protocollo di lunedì, Unieuro lancia i nuovi Sconti Solo Online che fino al 5 Novembre 2023 propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. In questa edizione particolare, che abbraccia anche Halloween, troviamo tantissimi dispositivi a prezzi convenienti.

Apple Watch SE GPS Only nella configurazione con cassa da 44mm è disponibile a 279 Euro, con un calo di 70 Euro rispetto ai 349 Euro di listino, mentre il modello da 40mm viene proposto a 249 Euro.

In offerta segnaliamo anche l’aspirapolvere robot iRobot Roomba 698, che viene proposto a 189,99 Euro, in calo dai 319,90 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti che possono essere acquistati a prezzi ridotti, troviamo anche il Samsung Galaxy Book3 360 da 13,3 pollici con 16GB di RAM e processore i5 a 999 Euro, dai 1699 Euro di listino, mentre il Lenovo IdeaPad 3 da 16 pollici con i5, 16GB di RAM ed SSD da 512Gb viene proposto a 799,90 Euro, con un calo consistent dai 1499 Euro di listino. Il Lenovo IdeaPad Flex5 invece è disponibile a 699,90 Euro, dagli 849 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

