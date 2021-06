Unieuro lancia sei giorni di 'Sottoprezzo': sconti su tantissimi prodotti online

Unieuro lancia oggi una nuova iniziativa promozionale, battezzata "Sottoprezzo", che sarà disponibile fino al prossimo 10 Giugno e propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti, tra cui smartphone, TV e PC.

Partendo dai TV, l'LG OLED 55CX da 55 pollici è disponibile a 1199 Euro, il 29% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l'OLED 65CX da 65 pollici passa a 1799 Euro. Interessante notare come su entrambi venga proposta in regalo la NOW Smart Stick. Sui TV LG NanoCell, invece, troviamo l'offerta sul 43NANO756PA da 43 pollici, a 499,90 Euro, il 28% in meno dai 699 Euro, mentre il 75NANO756PA da 75 pollici 4K viene proposto a 1299 Euro. Più articolata la questione dei TV QLED: qui troviamo il Samsung QE65Q95TAT da 65 pollici a 1499 Euro, mentre il QE65Q900TST da 65 pollici passa a 2299 Euro.

Tra gli smartphone, segnaliamo la promozione sullo Xiaomi Mi 10T Pro 5G a 459,90 Euro, mentre il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G passa a 1249 Euro. Il Realme 8 Pro invece passa a 279,90 Euro, ma è interessante anche l'offerta sull'ASUS ZenFone 7 Pro a 559,90 Euro.

Fronte Apple, è disponibile l'iPad Air da 10,9 pollici a 589 Euro, il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 a 999 Euro e l'iPhone 11 da 128 gigabyte a 679 Euro.