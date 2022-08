Unieuro lancia una settimana di sconti imperdibili fino al 60%: i prodotti in offerta

Mentre continua lo sconto Amazon sul monitor MSI, Unieuro rinnova gli sconti solo online con una settimana di promozioni che permettono di risparmiare fino al 60% su un’ampia gamma di prodotti.

Tra i prodotti in offerta, segnaliamo il Samsung Galaxy Book2 nella versione con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i5 ed SSD da 256 gigabyte, che è disponibile a 799 Euro, mentre il modello con Intel Core i3 ed SSD da 256 gigabyte passa a 699 Euro. E’ disponibile anche il coupon “GALAXYBOOK200” che permette di risparmiare 200 Euro.

Lo Xiaomi Redmi 10 passa a 154,99 Euro, il 13% in meno dai 179,99 Euro di listino, mentre OnePlus Nord N100 viene proposto a 149,99 Euro, il 24% in meno dai 199 Euro. Interessante anche la promozione su OnePlus Nord a 299 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399 Euro di listino. OnePlus 8T invece è disponibile a 499 Euro, il 16% in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

Tra i monitor, troviamo il Lenovo G27 da 27 pollici, a 229,90 Euro, il 30% in meno rispetto ai 329 Euro di listino. Il Samsung S32BM700 da 32 pollici, invece, passa a 339,90 Euro, i 19% in meno dai 419 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.