Unieuro lancia a sorpresa gli LG TV Days: sconti fino al 6 Febbraio 2022

Tornano gli Unieuro Specials, ed a sorpresa la catena di distribuzione lancia gli LG TV Days, che saranno attivi fino al prossimo 6 Febbraio 2022 e propongono, come suggerisce il nome, delle promozioni molto interessanti su tantissimi televisori del marchio asiatico.

L'LG QNED 86QNED996PB da 86 pollici può essere portato a casa a 4679,22 Euro, il 48% in meno rispetto agli 8999 Euro imposti dal produttore, mentre il 75QNED966PA da 75 pollici del 2021 è disponibile a 2729,22 Euro, il 45% in meno rispetto ai 4999 Euro di listino. Il QNED 75QNED916PA da 75 pollici è invece disponibile a 2339,22 Euro: il 33% in meno rispetto ai 3499 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli OLED, invece, l'LG OLED83C1 da 83 pollici viene proposto a 4679,22 Euro, con un risparmio del 41% rispetto ai 7999 Euro di listino, mentre l'OLED77Z1 da 77 pollici viene proposto a 15599,22 Euro e l'OLED 48CX da 48 pollici a 935,22 Euro.

Non mancano le riduzioni sui tv LG NanoCell: il Nano91 da 65 pollici è disponibile ad 857,22 Euro, in calo del 49% rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre il NANO81 da 75 pollici può essere acquistato a 1013,22 Euro.

La lista completa dei TV LG disponibili in offerta su Unieuro può essere consultata a questo indirizzo.