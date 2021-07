Unieuro lancia il Sottocosto fino al 1 Agosto: tanti sconti su tantissimi prodotti

Unieuro lancia in giornata odierna il nuovo Sottocosto di fine Luglio, che sarà attivo fino al 1 Agosto 2021 con tantissimi sconti su prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo smartphone, smartwatch e PC.

Le AirPods Pro sono disponibili a 189,90 Euro, il 31% in meno rispetto ai 279 Euro di listino.

Dal fronte smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A12 a 149,99 Euro, con un risparmio del 16% rispetto ai 179,99 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 9 viene proposto a 129,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 169,99 Euro imposti dal produttore. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, invece, può essere acquistato a 279 Euro, il 15% in meno dai 329,90 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull'iPhone 12 da 128 gigabyte, che è disponibile in varie colorazioni a 789 euro: in questo caso il risparmio è del 20% rispetto ai 989 Euro di listino.

Tra gli smartwatch, invece, segnaliamo l'Amazfit GTS a 69,99 Euro, con l'Apple Watch Series 6 da 40mm a 369 Euro e la variante con cassa da 44mm che può essere acquistata a 399 Euro, il 14% in meno dai 469 Euro di listino.

Per quanto concerne i TV, l'LG 43UP78006LB da 43 pollici è disponibile a 399,90 Euro, mentre il Samsung Crystal UE55AU7170 da 55 pollici viene proposto a 479 Euro.