Unieuro lancia il Sottocosto fino al 6 Giugno, con Now Smart Stick in regalo

Piacevole sorpresa in questo fine maggio per Unieuro. La catena di distribuzione lancia oggi il "Sottocosto" che sarà disponibile fino al prossimo 6 Giugno 2021, che include anche una promozione extra che permette di ottenere in regalo una Now Smart Stick.

Come leggiamo nelle condizioni, infatti, su alcuni TV è previsto il regalo di Now Smart Stick con incluso il primo mese di Pass Sport, che consente di guardare gli Europei ed altre manifestazioni sportive.

Tra le offerte, troviamo il TV Samsung QLED QE55Q60TAU da 55 pollici a 599 Euro, il 41% in meno rispetto ai 1028,99 Euro, mentre il Sony KE55XH9096 da 55 pollici passa a 749 Euro, il 33% in meno dai 1128,99 Euro imposti dal produttore. In sconto è però disponibile anche il Samsung TV UE43AU7170 da 43 pollici, a 399,90 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S21 5G da 256 gigabyte è disponibile a 829 Euro, con un risparmio del 26% rispetto ai 929 Euro, ma il Samsung Galaxy A02s da 32 gigabyte viene scontato a 109,99 Euro e lo Xiaomi Mi 10T Pro 5G a 459,90 Euro. Interessante anche lo sconto su iPhone 12 da 128 gigabyte, a 799 Euro, 190 Euro in meno dai 989 Euro di listino.

Tra le promozioni troviamo anche il MacBook Pro da 13 pollici con chip M1, 8 gigabyte di RAM e GPU 8-core con SSD da 256 gigabyte, a 1249 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.