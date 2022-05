Unieuro lancia il Sottocosto Apple: offerte su iPhone 13 e non solo

Non c'è solamente il Sottocosto classico da Unieuro, in quanto la popolare catena ha avviato anche altre iniziative promozionali pensate per gli appassionati di tecnologia. A tal proposito, non manca l'arrivo del Sottocosto Apple.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, questa iniziativa, che rimarrà disponibile fino al 5 giugno 2022, propone offerte su un buon numero di dispositivi Apple. Più precisamente, per l'occasione si è deciso di puntare fortemente sugli iPhone, mediante promozioni che vanno ad abbracciare diverse gamme degli smartphone della società di Cupertino.

Non manca ovviamente iPhone 13, che nel modello da 256GB di storage viene adesso proposto a 929 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 1.059 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che si possono risparmiare 130 euro, ovvero lo sconto è pari al 12%.

Per farvi altri esempi concreti, ci sono promozioni anche su iPhone 11 e iPhone 12 mini. Nel primo caso la variante da 64GB viene ora venduta a 549 euro (anziché 619 euro), mentre per quel che concerne iPhone 12 mini il modello 128GB viene adesso proposto a 659 euro (al posto di 769 euro). Insomma, in questo periodo potreste voler approfondire le offerte lanciate da Unieuro per quel che riguarda i prodotti Apple.