Unieuro lancia il Sottocosto di Natale: tante offerte fino 17 dicembre

Mentre le Offerte Solo Online di Unieuro giungono alla conclusione, fissata per l’11 dicembre prossimo, la stessa catena di distribuzione lancia il volantino Sottocosto di Natale fino al 17 dicembre 2022 con tanti sconti su una moltitudine di dispositivi d’elettronica e informatica, da computer portatili a smart TV.

Apriamo la rassegna proprio con i televisori OLED in sconto da Unieuro, cominciando dall’LG OLED da 48 pollici lanciato nel 2022 e venduto a 849,90 euro al posto di 1.299 euro. In alternativa si possono pagare 1.199 euro per il modello LG OLED evo C26 da 55 pollici, 900 euro in meno rispetto al listino. Infine, Unieuro propone un TV Samsung OLED da 65 pollici a 2.199 euro, per un taglio di 1.300 euro.

Parlando degli smartphone in offerta, troviamo anzitutto un ottimo modello di medio-gamma a 259,90 euro: si tratta del Samsung Galaxy A23 5G. Altrimenti, a 369,90 euro al posto di 529,90 euro è possibile acquistare il Samsung Galaxy A53 5G. Scende poi da 1.379 euro a 969 euro il top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Se preferite dispositivi mobili low-cost, Xiaomi Redmi Note 11 costa 189,99 euro e lo Xiaomi Redmi Note 11S viene invece venduto a 219,90 euro.

Chiudiamo questa breve disamina delle migliori offerte del Sottocosto Unieuro con due computer portatili in promozione: un Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i5 di undicesima generazione costa 549 euro al posto di 849,90 euro, mentre un Acer Nitro 5 con RTX 3050 Ti scende da 1.699 euro a 1.149 euro.

