Unieuro lancia il Sottocosto: offerte fino al 17 Giugno

Parte oggi su Unieuro.it il nuovo Sottocosto, che sarà valido fino al prossimo 17 Giugno ed abbraccerà varie categorie di prodotti, tra cui smartphone, televisori, e prodotti d'elettronica al consumo ed informatica. Andiamo a vedere quali sono quelli più interessanti.

A livello di smartphone partiamo citando la promozione proposta sul Samsung Galaxy S8, che nella variante da 64 gigabyte viene venduto a 479 Euro, il 34 per cento rispetto ai 729 Euro di listino. Degna di nota anche l'offerta su Huawei P Smart da 32 gigabyte, che è disponibile a 199,90 Euro, il 23 per cento in meno (sessanta Euro) rispetto ai 259,90 Euro imposti dal produttore.

Sempre restando in ambito Huawei, citiamo anche il Mate 10 Pro dual sim da 128 gigabyte a 579 Euro, 220 Euro in meno rispetto ai 799 Euro precedenti. Interessante anche la proposta che viene fatta sul Nokia 6, da 32 gigabyte, che viene venduto a 149,90 Euro.

Meno ricca l'offerta per quanto riguarda i televisori: il Samsung UE40MU6120 da 40 pollici 4K ultra HD è disponibile a 369 Euro, il 43 per cento in meno (pari a 280 Euro) rispetto ai 649 Euro di listino. Lo stesso modello, con diagonale da 55 pollici, invece, può essere acquistato a 669 Euro, uno sconto molto interessante rispetto ai 1.199 Euro imposti dal produttore, pari al 44 per cento in meno. L'LG 43UJ701V da 43 pollici, invece, è disponibile in sconto a 479 Euro, che arrivano a 599 Euro per il modello da 49 pollici. La variante da 50 pollici 50UK69509PLB invece è disponibile a 599 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile qui.

