Unieuro lancia il Sottocosto: sconti fino al 16 Ottobre 2022

Unieuro lancia oggi il nuovo Sottocosto di Ottobre 2022, che sarà valido fino al 16 del mese e come avvenuto anche in passato propone tanti sconti sui prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i prodotti disponibili a prezzi ridotti troviamo il TV Samsung QLED QE55Q70B da 55 pollici, che può essere acquistato a 799 Euro, il 38% in meno dai 1299 Euro di listino, mentre l'LG 43NANO796PC da 43 pollici è disponibile a 349,90 Euro, con un risparmio del 30% dai 499,90 Euro di listino. Il Samsung UE65AU7170 da 65 pollici, invece, può essere acquistato a 599,90 Euro, in calo del 36% rispetto ai 949 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto sul MacBook Air da 13 pollici con processore M2, che viene proposto a 1299 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1549 Euro di listino, mentre cala anche il prezzo di Apple Watch Series 8 GPS Only nella versione alluminio, che passa a 519 Euro, il 5% in meno dai 549 Euro di listino.

Lo Xiaomi Redmi 10 2022, invece, viene proposto a 169,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 229,90 Euro di listino, mentre il Redmi Note 11 Pro+ 5G passa a 399,90 Euro, in calo del 20% dai 499,90 Euro di listino.

La lista completa delle offerte incluse nel Sottocosto di Unieuro può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.