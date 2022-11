Unieuro lancia lo Speciale Apple Black Friday: tra iPhone, iPad e MacBook

Dopo aver trattato l'iniziativa MediaWorld dal nome improbabile, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate in periodo di Black Friday. Infatti, tra le catene che hanno avviato sconti c'è anche Unieuro, che ha lanciato il cosiddetto Speciale Apple Black Friday.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, l'iniziativa, che proseguirà fino al 16 novembre 2022 ed è stata messa in evidenza nella pagina principale del portale Unieuro, mette al centro di sconti diversi dispositivi Apple, dagli iPhone agli iPad, passando per MacBook, Apple Watch, AirTag e non solo. Insomma, potrebbe trattarsi di un'iniziativa promozionale potenzialmente interessante per i fan di Apple.

Tra gli sconti disponibili c'è un 18% di risparmio su MacBook Air 13" (Chip M1 con GPU 7-core, 256GB SSD, 8GB RAM), che viene ora venduto a un prezzo pari a 999 euro. In precedenza il costo del portatile ammontava a 1.229 euro, dunque c'è uno sconto di 230 euro. C'è poi un'offerta del 23% su Apple AirTag, che rimarrà però attiva solamente fino al 13 novembre 2022: in questo caso il costo è di 29,99 euro (anziché 39 euro).

Inoltre, non manca un possibile risparmio del 25% sugli AirPods (seconda generazione 2019), venduti adesso a un prezzo pari a 119 euro. Dal portale ufficiale di Unieuro apprendiamo che precedentemente il costo era di 159 euro. Per maggiori dettagli in merito alle promozioni attive, potreste voler dare un'occhiata al sito Web di Unieuro.