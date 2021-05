Unieuro lancia lo Speciale Apple per la Festa della Mamma: sconti fino al 14 Maggio

Dopo aver parlato del Dyson Weekend di Euronics, ci spostiamo su Unieuro che in giornata odierna lancia lo "Speciale Apple" per la Festa della Mamma, con una serie di sconti che saranno disponibili fino al 14 Maggio prossimo.

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max possono essere acquistati a 37,63 Euro al mese per 30 mesi, oppure 1129 Euro, ma viene anche data la possibilità di risparmiare fino a 310 Euro restituendo il proprio smartphone usato attraverso il programma UniUpgrade.

Disponibile in sconto anche iPhone 12 ed iPhone 12 Mini, al prezzo di 26,63 Euro al mese per trenta mesi, o a 799 Euro, con piena compatibilità con il programma UniUpgrade.

L'iPhone 11 invece viene proposto a 20,97 Euro al mese per 30 mesi o 629 Euro, mentre iPhone SE da 4,7 pollici può essere acquistato a 14,30 Euro per trenta mesi o 429 Euro. Prezzo più basso sull'iPhone Xr, che può essere acquistato in trenta mensilità da 17,63 Euro o 529 Euro.

Unieuro dà anche la possibilità di acquistare a rate anche AirPods Pro, AirPods Max, Beats Flex ed altri prodotti.

Apple Watch Series 6 invece viene proposto a 13,97 Euro al mese per trenta mesi, mentre su Apple Watch SE è possibile scegliere l'opzione in 10 rate da 29,90 Euro al mese.

Il volantino completo può essere consultato direttamene a questo indirizzo.