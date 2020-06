Unieuro lancia lo Speciale Apple: pioggia di sconti iPhone, Apple Watch ed AirPods

Nuova promozione lanciata da Unieuro, e valida online fino al 25 Giugno. Si chiama "Speciale Apple" e propone un'ampia gamma di sconti su iPhone, Apple Watch, AirPods e accessori originali della società di Cupertino: vediamo quali sono le offerte più interessanti.

Partendo dagli iPhone, l'iPhone 11 da 128GB è disponibile ad 849 Euro in varie colorazioni: il risparmio è del 4% se si tiene conto che di listino lo smartphone ha un costo di 889 Euro, mentre la variante da 64 gigabyte è disponibile a 779 Euro. iPhone Xs Max da 64 gigabyte invece passa a 799 Euro, dai 1289 Euro proposti da Apple al lancio. Salendo di fascia troviamo anche iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte a 1249 Euro, il 3% in meno dai 1289 Euro precedenti.

Per coloro che sono invece interessati ad iPhone Xr, la variante da 64 gigabyte passa a 699 Euro.

Per quanto riguarda invece gli Apple Watch, la Series 5 GPS Only con cinturino nero e cassa da 40mm è disponibile a 449 Euro, mentre Apple Watch Series 3 da 42mm, anch'esso GPS Only, passa a 259 Euro, il 3% in meno dai 269 Euro precedentemente proposti da vari rivenditori.

In sconto le AirPods Pro, a 239 Euro dai 279 Euro di listino, mentre le AirPods classic passano a 139 Euro, il 22% in meno dai 179 Euro precedenti.

Tutte le offerte sono disponibili nella pagina dedicata.