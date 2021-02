Unieuro lancia lo Speciale Apple di San Valentino: sconti fino al 17 Febbraio

Parallelamente ai Lovely Days, Unieuro lancia oggi lo Speciale Apple di San Valentino, che consente di portare a casa a a condizioni vantaggiose tanti prodotti della compagnia di Cupertino, tra cui iPhone, Apple Watch, iPad, Mac ed accessori fino al 17 Febbraio 2021.

iPhone 11 da 64 gigabyte è disponibile a 689 euro, il 4% in meno rispetto ai 719 Euro di listino, mentre la variante da 128 gigabyte può essere acquistata a 739 Euro, il 3% in meno rispetto ai 769 Euro imposti dalla compagnia di Cupertino. I due smartphone sono disponibili in varie colorazioni. In sconto troviamo anche l'iPhone 12 Mini, che nella configurazione con 64 gigabyte di memoria interna viene proposta a 759 Euro, anche in questo caso in varie colorazioni e con la possibilità di effettuare i pagamento a rate alle condizioni previste dalla finanziaria. iPhone Xr da 64 gigabyte, invece, è disponibile in sconto a 589 Euro, con un risparmio del 4% rispetto ai 619 Euro precedenti.

Unieuro propone a prezzo ridotto anche le AirPods Pro, a 209,90 Euro: in questo caso lo sconto è pari a 69,10 Euro se si tiene conto che di listino hanno un prezzo di 279 Euro.

Apple Watch SE, nella variante con cassa da 44mm, GPS Only, può essere acquistato a 329,90 Euro, mentre se si sceglie l'opzione da 40mm, è disponibile a 299,90 Euro.

Sugli iPad e Mac, invece, è disponibile l'opzione di pagamento a rate. Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata.