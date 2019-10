Unieuro lancia lo Speciale iPad: via l'IVA da alcuni tablet Apple

A fianco del Sottocosto, Unieuro ha lanciato oggi anche lo "Speciale Ipad", che sarà attivo fino al 20 Ottobre e permetterà agli utenti di godere di tanti sconti sui tablet della società di Cupertino, su cui viene tagliata l'IVA.

La catena di distribuzione ha annunciato che sugli iPad di sesta generazione scorporerà l'imposta, e partiranno da 280,02 Euro al posto di 359 Euro.

L'iPad con processore A10 e 32 gigabyte di memoria interna è infatti disponibile a 280,02 Euro, mentre la versione con 128 gigabyte di storage WiFi + Cellular passa da 579 a 451,62 Euro. Unieuro taglia l'iva anche sulle custodie originali: ad esempio quella per il modello con diagonale di 9,7 pollici passa da 45 a 35,10 Euro.

Gli potranno acquistare anche il modello WiFi Only da 128GB a 350,22 Euro, il 22% in meno rispetto ai 449 Euro di listino. La versione WiFi + Cellular da 32 gigabyte invece passa a 381,42 Euro, per un risparmio di circa 110 Euro rispetto ai 489 Euro di listino.

Interessante anche l'offerta sull'Apple Pencil, che può essere portata a casa a 99,99 Euro invece dei 109 Euro classici.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Fateci sapere se avete intenzione di approfittare di qualche promozione o se non c'è nulla di vostro interesse.