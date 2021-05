Unieuro lancia lo 'Speciale Lenovo': sconti su tablet, PC e monitor fino al 16 Maggio

Al fianco del nuovo volantino Unieuro di Maggio 2021, la catena di distribuzione lancia oggi anche lo "Speciale Lenovo" che sarà attivo fino al prossimo 16 Maggio e proporrà un'ampia gamma di promozioni su tablet, PC e monitor del popolare marchio.

Tra i tablet, segnaliamo il Lenovo Tab M10 da 128 gigabyte a 249,90 Euro, il 10% in meno rispetto ai 279,90 Euro, mentre la variante con 64 gigabyte di storage passa a 189,90 Euro: il 13% in meno se si confronta con i 219,90 Euro di listino.

In sconto tra i notebook troviamo il 2-in-1 Lenovo Ideapad Duet, il Chromebook ibrido a 249,90 Euro rispetto ai 349,99 Euro, mentre l'Ideapad Flex 5 passa a 599,90 Euro. Interessante anche lo sconto sul Lenovo Ideapad Gaming 3, ad 899,90 Euro, con un risparmio del 18% dai 1099 Euro di listino.

Per quanto concerne i monitor, invece, il Lenovo D32Q-20 da 31,5 pollici viene proposto a 199,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino, ma in sconto troviamo anche il Lenovo Legion Y25-25 da 25 pollici a 299,90 Euro: in questo caso la riduzione di prezzo è del 25% e permette di risparmiare 100 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo. Ricordiamo che le offerte saranno attive fino al 16 Maggio.