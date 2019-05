Unieuro lancia lo speciale TV: 500 Euro di sconto fino al 30 Maggio

Unieuro annuncia oggi il lancio della nuova promozione battezzata "Speciale TV" , che come suggerisce il nome propone una vasta gamma di sconti su televisori di varie fasce, tra cui quelli basati sulle tecnologie OLED, QLED ed anche 8K.

Tra i prodotti in offerta troviamo il Samsung QE55Q6FN da 55 pollici 4K, che può essere acquistato a 699 Euro, il 12% in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Per coloro che necessitano di un televisore di fascia più alta, segnaliamo anche l'LG OLED65C8PLA da 65 pollici con pannello OLED passa a 1799 Euro dai precedenti 2199 Euro.

Sempre parlando di televisori di fascia alta, il Sony KD55AF9 OLED 55 pollici 4K passa a 2499 euro, il 16% in meno rispetto ai 2999 Euro di listino.

Per quanto riguarda Samsung, il QE65Q9FB QLED da 65 pollici con pannello 4K Ultra HD passa a 2299 Euro, il 39% in meno rispetto al prezzo di listino del produttore di 3799 Euro. In offerta troviamo anche la Panasonic TX-55FZ800E da 55 pollici, con pannello OLED e compatibilità al 3D, che passa a 1299 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.