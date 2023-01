Unieuro lancia gli Specials TV: sconti a partire dal 20% su tanti TV fino al 29 Gennaio

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino, che propone una serie di sconti molto interessanti su tanti modelli di TV fino al prossimo 29 Gennaio 2023. Il volantino abbraccia diversi modelli di TV con sconti a partire dal 20% su un'ampia gamma di modelli.

Il TV Samsung QE55Q60B da 55 pollici è disponibile a 647,92 Euro, in calo del 38% rispetto ai 1049 euro di listino, mentre il QE55Q80B da 55 pollici passa a 769 Euro, il 45% in meno rispetto ai 1399 Euro imposti dal produttore, ma in offerta troviamo anche il QE43Q60B da 43 pollici a 499 Euro, con una riduzione del 37% dai 799,90 Euro di listino.

Il Sony BRAVIA XR-55A80 da 55 pollici con schermo OLED invece è disponibile a 1079,20 Euro , il 28% in meno dai 1499 Euro precedenti. Interessante anche la riduzione sull'LG OLED 65CS6LA da 65 pollici, a 1679,20 Euro, il 26% in meno dai 2299 Euro di listino, mentre il QNED82 da 55 pollici può essere acquistato a 599,92 Euro dai 1199 Euro precedenti.

Il Samsung QE55QN85B da 55 pollici è disponibile invece ad 835 Euro: in questo caso la riduzione è del 53% dai 1799 Euro di listino, mentre sul Sony OLED XR-48A90K da 48 pollici lo sconto proposto è del30% e passa a 1349 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.