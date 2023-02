Unieuro lancia gli Specials TV: sconti a partire dal 20% su tanti TV

Unieuro lancia in giornata odierna gli Specials TV, il nuovo volantino che fino al 12 Febbraio 2023 propone sconti a partire dal 20% su tanti televisori con prezzo minimo di 800 Euro.

Partendo da Samsung, il QE55Q70B da 55 pollici è disponibile a 749 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1301,75 Euro, mentre il QE55S95B da 55 pollici passa a 1199,20 Euro, con un risparmio del 52% in meno dai 2501,75 Euro. Il QE65Q60B da 65 pollici invece viene scontato ad 879,20 Euro, mentre il QE43QN90B da 43 pollici passa a 719,92 Euro, il 48% in meno dai 1401,75 Euro di listino.

Per quanto riguarda il Sony XR-48A90K da 48 pollici invece lo sconto proposto è del 30% e viene proposto a 1359,20 Euro, mentre l'XR-55A90J da 55 pollici è disponibile a 1519,20 Euro, il 29% in meno dai 2149 Euro di listino.

L'LG OLED 65A26LA da 65 pollici passa a 1359,20 Euro, il 43% in meno dai 2399 Euro di listino, mentre l'OLED evo Gallery Edition da 55 pollici della serie G2 passa a 1679,20 Euro, dai 2499 Euro di listino. L'OLED 42C26LB da 42 pollici è disponibile 1039,20 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.