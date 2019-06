Unieuro lancia il Summer Black Friday: in arrivo tante offerte fino al 7 Luglio

In attesa dell'Amazon Prime Day 2019 in programma dal 15 Luglio, Unieuro ha annunciato a sorpresa il "Summer Black Friday", che partirà da domani, 28 Giugno, e sarà attivo fino al 7 Luglio.

Dal fronte tech ancora non sono trapelate molte informazioni, ma come abbiamo avuto modo di scrivere su queste pagine, sono già emerse due promozioni gamng molto interessanti e che sicuramente risulteranno utili a molti.

In attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi Unieuro, ricordiamo che è l'ultimo giorno per accedere al volantino che consente di ricevere in regalo una bicicletta. Tra le offerte in scadenza degne di nota citiamo quella sul Galaxy S9+ da 64 gigabyte che può essere portato a casa a 499 euro, iPhone 7 da 32 gigabyte a 449 Euro. Il Galaxy Watch di Samsung invece è disponibile a 219,90 Euro, per un risparmio del 26% pari ad 80 Euro.

Ovviamente nella giornata di domani saremo in prima linea per seguire le migliori promozioni che proporrà Unieuro sui prodotti d'elettronica ed informatica. Vi invitiamo a restare su queste pagine per non perdere nulla!

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.