Unieuro lancia una SUPER OFFERTA su un NOTEBOOK GAMING HP con GPU RTX 4060

Non ci sono unicamente le nuove offerte degli Sconti Solo Online di Unieuro a tenere banco in ambito di promozioni tecnologiche. Infatti, la popolare catena ha dato il via anche ad altre iniziative, tra cui rientra uno sconto importante su un notebook da gaming HP con GPU RTX 4060.

SUPER OFFERTA UNIEURO su NOTEBOOK GAMING HP con RTX 4060

Il modello HP Victus Gaming 15-fa1032nl viene ora proposto a un costo di 1.199 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Il prezzo consigliato è pari a 1.549,90 euro: lo sconto è di 350,90 euro (-22%). L'offerta rientra nell'iniziativa Passione Casa di Unieuro, che proseguirà fino all'1 maggio 2024.

Le specifiche tecniche includono, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, un processore Intel Core i7-13700H, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Lo schermo ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Il sistema operativo è, invece, Windows 11 Home.

Se state cercando altre promozioni in campo di notebook, potete trovarle nella scheda Volantino. In quest'ultima, infatti, è stata trattata, per fare un esempio, l'offerta Amazon su un altro portatile da gaming di HP. In quel caso c'è una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, affiancata da un processore Intel Core i7-13700H.