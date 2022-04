Unieuro lancia triplo sconto su PC desktop HP OMEN con RTX 3070 Ti

Con il rinnovo delle Offerte Solo Online da Unieuro è possibile accedere a una vasta gamma di dispositivi in offerta, tra cui anche computer fissi e portatili. Tra i tanti presenti presso la catena di distribuzione notiamo, in particolar modo, un PC desktop HP OMEN con RTX 3070 Ti disponibile con uno sconto triplo!

Il computer di cui stiamo parlando è il modello HP OMEN 25L GT12-1027nl dotato del processore AMD Ryzen 7 5800X octa-core a 16 thread operante a massimo 4,7 GHz di clock Turbo, accompagnato da 2 memorie RAM DDR4 da 3.200 MHz per un totale di 16 GB e da una unità SSD da 1000 GB. La scheda video in dotazione, come specificato, è la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti di ultima generazione con 8 GB di memoria GDDR6X. Il tutto si basa su una scheda madre B550 micro ATX, e troviamo infine un alimentatore da 800W.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, assieme a software pre-installati come LastPass Premium, ExpressVPN, McAfee LiveSafe e un mese di prova per Microsoft 365. Il prezzo? Acquistandolo online lo troverete a 1.999 Euro anziché 2.299 Euro, ma con un taglio di prezzo del 5% aggiuntivo al momento dell’inserimento del PC nel carrello.

Grazie alla promozione “Cambia il Tuo PC!” attiva fino al 24 aprile 2022, però, potrete ottenere un rimborso aggiuntivo di massimo 350 Euro consegnando un notebook o PC desktop usato a Unieuro. La catena provvederà a valutare il dispositivo, fornire un valore indicativo e inviare l’ammontare via bonifico entro 30 giorni dalla convalida, ma soltanto dopo avere acquistato il PC fisso o portatile di proprio interesse. Ciò vale anche per questo HP OMEN, che quindi gode addirittura di uno sconto triplo.

Sempre presso Unieuro troverete anche nuove offerte a tempo su iPhone 12 e Apple Watch Series 7.