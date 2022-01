Unieuro lancia il 'Vero Fuoritutto': sconti fino al 60% fino al 27 Gennaio 2022

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro lancia oggi il "Vero Fuoritutto", che fino al 27 Gennaio 2022 permette di acquistare a prezzo ridotto, con sconti che raggiungono il 60%, un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Il Samsung Galaxy S20 FE 4G è disponibile a 379,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A02s da 32 gigabyte è disponibile a 119,99 Euro ed il Galaxy Tab A7 Lite a 129,99 Euro. Interessante anche il Samsung Galaxy S21+ 5G da 256 gigabyte, a 799,90 Euro, con un risparmio del 29% rispetto ai 1129 Euro imposti da Samsung.

Ampio spazio anche al mercato degli indossabili: Xiaomi Mi Smart Band 5 viene proposto a 19,99 Euro, il 50% in meno dai 39,99 Euro di listino. Huawei Watch GT 2 invece passa a 119,99 Euro: in questo caso la riduzione è del 47%. Interessante anche l'Apple Watch Series 7, nella versione GPS Only con cassa da 41mm in alluminio, che passa a 429 Euro.

Per quanto riguarda i TV, il Samsung Series 6 TV QLED 4K QE50Q60A da 50 pollici è disponibile a 679,90 Euro, il 28% in meno dai 949 Euro di listino. Il Samsung UE50AU8070 da 50 pollici invece passa a 529,90 Euro.

Segnaliamo anche l'ASUS Tuf Dash F15, il computer portatile di ASUS con Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 1099 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.