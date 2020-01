Unieuro lancia il primo volantino del 2020: Fuoritutto fino al 60%

Nemmeno il tempo di celebrare il nuovo anno, che Unieuro torna già alla carica con il primo volantino del 2020. La catena di distribuzione ha annunciato infatti il lancio del Fuoritutto, che proporrà sconti fino al 60% su migliaia di prodotti fino al 23 Gennaio.

Tra i prodotti in offerta citiamo Google Home a 74,25 Euro, il 25% in meno rispetto ai 99,99 Euro di listino. Le Huawei FreeBuds 3 invece passano a 159 Euro, per un risparmio dell'11% se si confronta con il prezzo di 179 Euro.

Fronte smartphone, il Galaxy S10e da 128GB passa a 439 Euro, per un risparmio di 340 Euro. In lista troviamo anche iPhone 11, che nella variante con 64 gigabyte di storage è disponibile a 759 Euro, mentre iPhone Xs nello stesso taglio di memoria passa a 649 Euro.

Interessanti anche le offerte sui tv: il QLED 4K da 55 pollici Q90R di Samsung può essere acquistato a 1499 Euro: il taglio di prezzo è del 44%, ma in lista troviamo anche il Sony KD55AG8 OLED da 55 pollici a 1599 Euro e l'LG OLED AI 4K Cinema HDR da 65 pollici con Dolby Atmos e Dolby Vision a 2299 Euro. Dal fronte dei TV a LED, invece, è molto interessante l'offerta sulla Samsung UHD RU7170 2019 da 75 pollici, a 999 Euro.