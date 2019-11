Unieuro lancia il volantino del Black Friday 2019: sconti su smartphone, TV e Pc

Dopo la giornata NO IVA, Unieuro lancia oggi il volantino del Black Friday 2019, che sarà attivo fino al 21 Novembre sia online che nei negozi. In sconto troviamo tanti dispositivi d'elettronica ed informatica, ma in copertina spicca iPhone 11.

Il nuovo iPhone 11 della società di Cupertino, nella versione con 128GB di memoria interna infatti può essere acquistato al prezzo di 759 Euro, il 15% in meno rispetto a quello di listino. Unieuro però sottolinea che saranno disponibili solo 3.000 pezzi in tutta Italia, motivo per cui è consigliabile affrettarsi a fare l'acquisto in caso d'interesse

Tra gli sconti troviamo anche la smart tv a LED Sony KD49XG9005 da 49 pollici, a 699 euro contro i 1.199 Euro di listino: in questo caso la disponibilità è ancora più ristretta e si parla di 2.000 unità. Sempre dal fronte dei televisori, è disponibile la LG 55SMB200 da 55 pollici, 4K HDR a 599 Euro, il 40% in meno rispetto ai 999 Euro precedenti, mentre dal fronte Samsung citiamo la UE50RU7090 da 50 pollici a 349 Euro, il 36% in meno se si confronta il prezzo ai precedenti 549 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, Xiaomi Note 8 Pro passa a 249 Euro, per un risparmio del 16%, mentre il Galaxy S10e a 449 Euro: in questo caso il risparmio è del 42%.

Per Apple Watch Series 5, sia da 40 che 44 millimetri, si parte da 419 Euro, mentre per il Samsung Gear S3 il prezzo di partenza è di 179,90 Euro.

In offerta è disponibile anche il MacBook Pro con processore Intel Core i5 di ottava generazione, a 1.249 Euro, 300 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Per tutte le offerte sul comparto videoludico, vi rimandiamo alla nostra news dedicata.