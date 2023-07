Unieuro lancia il volantino 'Estate alla Grande': il top della tecnologia in offerta

Insieme al nuovo volantino Mediaworld di Luglio 2023, arriva anche la nuova iniziativa promozionale targata Unieuro che dà il via all’Estate alla Grande con sconti fino al 20 Luglio 2023 su tantissimi prodotti.

iPhone 14 Pro da 128 gigabyte è disponibile in offerta a 1129 Euro, ma dal fronte Apple segnaliamo anche Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm a 289 Euro, disponibile in due colorazioni, ed Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm a 309 Euro.

In sconto segnaliamo anche il Samsung Galaxy A34 5G a 399,90 Euro, ed il Galaxy A54 5G a 449,90 Euro.

Tra le altre promozioni è disponibile in offerta anche l’aspirapolvere Dyson V11 Absolute Blu a 479 Euro, ma anche il Garmin Instinct a 149,99 Euro.

Tra i laptop segnaliamo anche il Lenovo Ideapad 3 nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, SSD da 512GB e 16GB di RAM a 749,90 Euro, ma anche l’ASUS VivoBook 16X da 16 pollici con 8GB di RAM ed SSD da 512GB a 499,90 Euro.

In sconto troviamo anche l’iPad Air da 10,9 pollici nella configurazione WiFi Only con 64GB di memoria interna a 669 Euro, ma anche lo Xiaomi Redmi Note 11S a 199 Euro ed il MacBook Air da 13 pollici con M1, 8GB di RAM ed SSD da 256GB a 949 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.