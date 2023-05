Unieuro lancia il nuovo volantino di Maggio 2023: in regalo biglietti aerei

Unieuro annuncia oggi il lancio del nuovo volantino, che fino al 25 maggio 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su tanti prodotti d’elettronica, ma soprattutto ogni 299 Euro di spesa regala un volo andata e ritorno in Europa fino ad un massimo di tre.

Come leggiamo nella pagina dedicata su Unieuro, il funzionamento della promozione è molto semplice e si articola su tre slot:

Con una spesa minima di 299 Euro, si riceve 1 volo in regalo

Con una spesa minima di 598 Euro, si ricevono 2 voli in regalo

Con una spesa minima di 897 Euro, si ricevono 3 voli in regalo.

Sono esclusi i voli nazionali italiani, e non danno diritto alla promozione i prodotti di Apple ed i servizi di consegna ed installazione.

Ovviamente non mancano gli sconti: il Samsung Galaxy S23 Ultra, con 256 gigabyte di storage che viene proposto a 1399 Euro, il 5% in meno rispetto ai 1479 Euro di listino, mentre Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa in alluminio ad 45mm è disponibile a 439 Euro, il 20% in meno rispetto ai 549 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto proposto sul Samsung Galaxy A54 5G con 128 gigabyte di memoria interna, che viene proposto a 479,90 Euro, il 4% in meno rispetto ai 499,90 Euro di listino.

La lista dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.