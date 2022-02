Unieuro lancia il volantino 'Ogni Momento è Buono': tanti sconti fino al 28 Febbraio 2022

Con la scadenza della precedente promozione, Unieuro lancia oggi il nuovo volantino battezzato "Ogni Momento è Buono" che permette di godere di tantissimi sconti e promozioni fino al prossimo 28 Febbraio, con possibilità di accumulare coupon da utilizzare successivamente.

Come indicato direttamente nella pagina dedicata, per ogni 100 Euro di spesa si riceverà un coupon da 20 Euro da utilizzare dal 1 Marzo al 16 Aprile 2022.

Tra i prodotti disponibili in offerta troviamo il Samsung Galaxy A52s a 329,90 Euro, in calo del 29% rispetto ai 469 Euro di listino, mentre il Galaxy A02s da 32 gigabyte passa a 129,99 Euro, in calo del 185 se confrontato ai 159,99 Euro imposti dal produttore. Sempre tra gli sconti del comparto smartphone, segnaliamo l'iPhone 13 da 128 gigabyte ad 879 Euro, con un risparmio del 6% rispetto ai 939 Euro di listino.

Il TV Samsung UE55AU7170 da 55 pollici, invece, viene proposto a 499,90 Euro, il 33% in meno rispetto ai 749,90 Euro di listino.

Interessante anche la promozione sul MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro, a 2099 Euro, l'11% in meno rispetto ai 2369 Euro di listino, mentre Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa da 45mm in alluminio viene proposto a 449 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.