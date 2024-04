Unieuro lancia il volantino 'Passione Casa': tanti sconti fino al 1 Maggio 2024

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro lancia in giornata odierna la nuova promozione “Passione Casa” che fino al 1 Maggio 2024 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 45mm in alluminio è disponibile a 449 Euro, 40 Euro in meno dai 489 Euro di listino, mentre il modello da 41mm viene proposto a 419 Euro, 40 Euro in meno dai 459 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l’iPhone 15 Pro da 128 gigabyte, a 1069 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 1239 Euro, mentre Xiaomi Redmi Note 13 è disponibile a 229,90 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino.

Il TV Hisense 50E7KQ da 50 pollici 4K Ultra HD invece è disponibile a 369,90 Euro, dai 479,90 Euro.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 invece è disponibile a 189,99 Euro, dai 299,90 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab A9+ viene proposto a 199,99 Euro, dai 259,90 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 8-core ed SSD da 256 gigabyte, che è disponibile a 1099 Euro, dai 1249 Euro di listino.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung UE43CU7170UXZT da 43 pollici 4K Ultra HD a 369,90 Euro, dai 499,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.