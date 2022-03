Unieuro lancia il nuovo volantino 'Risparmio Vero' fino al 10 Aprile 2022

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro rinnova oggi le proprie promozioni e lancia il nuovo tabellone promozionale che propone il “Risparmio Vero” fino al prossimo 10 Aprile 2022, con una serie di sconti molto interessanti proposti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Nella lista dei prodotti in offerta segnaliamo l’iPhone 13 da 128 gigabyte in offerta ad 829 Euro, in calo dell’11% rispetto ai 939 Euro di listino, ma anche il Samsung Galaxy Tab a8 da 10,5 pollici WiFi Only a 219,90 Euro, con uno sconto del 21% rispetto ai 279,90 Euro imposti dal produttore. Interessante anche l’Apple Watch SE GPS Only a 299 Euro, in calo del 3% rispetto ai 309 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte passa a 999 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1159 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy book da 15,6 pollici con Windows 11 invece viene proposto a 599,90 Euro, il 29% in meno rispetto agli 849,90 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV, invece, segnaliamo l’LG OLED 48C1 da 48 pollici ad 899,90 Euro, ma anche il Samsung QE55Q60A da 55 pollici a 599,90 Euro.

Tra gli altri prodotti in offerta segnaliamo l’iRobot Roomba 698 a 199,99 Euro, il 37% in meno rispetto ai 319,90 Euro di listino.

