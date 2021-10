Unieuro lancia il nuovo volantino: Sottoprezzo fino al 24 Ottobre 2021

Non ci sono solo i nuovi X Days di Mediaworld in giornata odierna. Unieuro, infatti, lancia il nuovo volantino che propone una serie di prodotti "Sottoprezzo" fino al 24 Ottobre 2021. Anche in questo caso, la lista è molto ampia.

Tra i TV, il Samsung UE50AI8070 da 50 pollici è disponibile a 519,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 679,90 Euro di listino, mentre l'UE65AU7170 da 65 pollici viene proposto a 649,90 Euro, con un risparmio del 31% rispetto al prezzo di listino di 949 Euro imposto dal produttore. Il Sony Bravia KD-55X89J da 55 pollici, invece, è disponibile per l'acquisto a 899,90 Euro: in questo caso la riduzione è del 27% rispetto ai 1249 Euro imposti dal produttore. Non poteva mancare tra gli sconti l'LG OLED 65A1 da 65 pollici, a 1699 Euro, i 29% in meno rispetto ai 2399 Euro precedenti, mentre il QLED QE65Q70A da 65 pollici è disponibile a 1099 Euro.

Lo Xiaomi 11T Pro invece è disponibile a 699,90 Euro, il 15% in meno dagli 829,89 Euro di listino. Per quanto riguarda lo Xiaomi 11T, invece, lo sconto è dell'11% e passa a 549,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente a questo indirizzo: in lista troviamo anche altri prodotti ed elettrodomestici.