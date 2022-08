Unieuro lancia il weekend No Iva: prezzi tagliati su tutti i TV da 699 Euro

Al weekend No Iva di Mediaworld sui prodotti Acer, risponde Unieuro che lancia in giornata odierna una promozione attiva fino al 7 Agosto 2022 che permette di risparmiare il 18% su tantissimi TV con prezzi superiori ai 699 Euro.

Il TV LG NanoCell 75NANO756PA da 75 pollici è disponibile a 737,55 Euro, il 56% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. Interessante anche il 55NANO916PA da 55 pollici, che viene proposto a 573,63 Euro, il 42% in meno dai 999 Euro proposti dal produttore. Sempre per quanto concerne LG, segnaliamo anche l’OLED 55C1 da 55 pollici, che passa a 900,73 Euro.

Per quanto concerne Sony, invece, segnaliamo il KE-48A9 da 48 pollici OLED a 900,73 Euro, il 37% in meno rispetto ai 1449 Euro di listino, mentre il BRAVIA KD65X81J da 65 pollici, che viene proposto a 655,59 Euro, il 40% in meno rispetto ai 1099 Euro precedenti.

Fronte Samsung, invece, segnaliamo il Samsung 65QN800A da 65 pollici QLED 8K a 1556,41 Euro, il 61% in meno dai 3999 euro di listino, mentre il QE43Q60B da 43 pollici passa a 623 Euro, il 22% in meno dai 799,90 Euro precedenti.

Il Philips 55OLED856 da 55 pollici viene proposto a 982,69 Euro, il 48% in meno dai 1899 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.