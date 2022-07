Unieuro lancia lo Xiaomi Weekend: super offerte su tanti smartphone fino al 17 Luglio

Unieuro lancia oggi lo Xiaomi Weekend, la nuova iniziativa promozionale valida solo per il fine settimana - fino al 17 Luglio 2022 -, che permette di portare a casa a prezzo ridotto tanti smartphone della casa cinese.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è disponibile a 299,90 Euro, in calo del 21% rispetto ai 379,90 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 10 5G passa a 179,99 Euro, con una riduzione del 27% rispetto ai 249,99 Euro di listino. Interessante anche il Redmi 10C in offerta, a 169,99 Euro: il risparmio è del 22% dai 219,90 Euro precedenti.

Tra gli smartphone scontati troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, a 279,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 349,90 Euro imposti dal produttore.

Per quanto concerne gli altri smartphone, invece, segnaliamo lo Xiaomi 12X a 499,90 Euro, il 28% in meno dai 699,90 Euro precedenti, pari a 200 Euro. In sconto anche lo Xiaomi 12, a 749,90 Euro, il 16% in meno rispetto agli 899,90 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli relativi alle condizioni di spedizione e di pagamento vi rimandiamo alle singole pagine delle offerte disponibili.