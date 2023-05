Unieuro ha lanciato uno sconto del 25% su un TV 4K 2023 di TCL

Andando oltre al Sottocosto Apple di Unieuro, vale la pena soffermarsi su ulteriori iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha avviato un buon numero di altri sconti, tra cui quello riguardante un televisore 4K di TCL legato al 2023.

Più precisamente, il modello TCL 50C649 viene adesso proposto a un prezzo pari a 449,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 599,90 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 25%.

In parole povere, a conti fatti si tratta di uno sconto di 150 euro. Questo nell'ambito di quella che viene indicata dalla stessa Unieuro come "Offerta Speciale" (dunque non è chiaro fino a quando durerà il tutto). Potrebbe insomma risultare una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo, considerando anche il fatto che si fa riferimento a una soluzione uscita non da troppo tempo sul mercato.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di TCL 50C649, quest'ultima comprende un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, visto che si tratta di un televisore Google TV. Presenti poi 3 porte HDMI, così come non manca il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.