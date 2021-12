Unieuro Last Minute, Smart TV Android in offerta ad appena 179 euro!

Le principali catene che operano in ambito tech sul territorio italiano ci stanno dando dentro in queste ultime ore che ci separano dal 2022. Infatti, dopo lo sconto di MediaWorld su un TV low cost, è giunta l'ora di analizzare una promozione legata a uno Smart TV Android venduto a un prezzo interessante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa, il televisore Innohit IH32S viene proposto a un costo pari a 179,99 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il prezzo del modello sarebbe di 219,90 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è un possibile risparmio di 39,91 euro (ovvero del 18%). In ogni caso, l'offerta è legata all'iniziativa Last Minute Xmas di Unieuro, che proseguirà solamente fino al 30 dicembre 2021. Questo significa che, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, avrete solamente poche ore a disposizione per poter usufruire della promozione.

Al prezzo citato in precedenza potete portarvi a casa un televisore con pannello da 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si tratta dunque di un prodotto particolarmente low cost, pensato per chi ha poche esigenze. Tuttavia, risulta interessante notare la presenza del sistema operativo Android, che garantisce l'accesso alle varie funzionalità smart del caso. Inoltre, chiaramente non manca il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Insomma, se siete alla ricerca di un TV economico ma volete comunque accedere ad app come quelle di Netflix e YouTube, potreste voler dare un'occhiata all'offerta avviata da Unieuro.