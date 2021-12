Unieuro Last Minute Xmas: 5 sconti imperdibili oltre il 40%, tra TV DVB-T2 e smartwatch

Le offerte Last Minute di Natale lanciate da Unieuro, valide fino al 24 dicembre 2021, comprendono una vasta serie di dispositivi elettronici davvero imperdibili. In certi casi si raggiungono tagli di prezzo anche superiori al 50%! Per riassumere alcune delle migliori promo, vediamo assieme 5 prodotti con sconti oltre al 40%, tra TV e smartwatch.

Se siete a caccia di una smartband, Xiaomi Mi Smart Band 5 farà al caso vostro ora che è scontata da 39,99 Euro a 19,99 Euro. Questo dispositivo wearable presenta uno schermo AMOLED da 1,1 pollici con risoluzione pari a 126 x 294 pixel, supporta sia Android che iOS, Bluetooth 5.0, ha un’autonomia di 14 giorni grazie alla batteria da 125 mAh e include una vasta gamma di sensori per attività sportiva e monitoraggio della salute personale.

Chi dovesse preferire uno smartwatch, invece, potrà virare sguardo e portafogli verso Huawei Watch GT 2 da 46 mm, il quale scende da 229,99 Euro a 109,99 Euro. Lo schermo AMOLED è da 1,39 pollici e ha una risoluzione pari a 454 x 454 pixel. Sotto la scocca troviamo vari sensori, tra cui cardiofrequenzimetro e saturimetro. Compatibile con GPS satellitare e GLONASS, potrà essere utilizzato sia dagli utenti possessori di smartphone Android che iOS. Manca la tecnologia NFC, ma il design premium sarà sufficiente per convincervi della bontà del prodotto.

Coloro che sono a caccia di un televisore DVB-T2 di fascia alta gradiranno il modello LG 65NANO916PA 2021, esclusiva Unieuro che scende da 1.699 Euro a 999 Euro. Si tratta di un TV con schermo NanoCell Ultra HD 4K da 65 pollici, compatibile con gli ultimi standard per digitale terrestre e satellitare, sistema operativo WebOS 6.0, tecnologia video Dolby Vision IQ, accompagnata da HLG e HDR10, mentre l’audio supporta Dolby Atmos.

Altra intrigante promozione riguarda Samsung Series 8 TV QE65Q80A 2021, il quale sarebbe scontato da 1.999 Euro a 1.099 Euro ma gode anche del coupon XMAS100 per ottenere un taglio ulteriore di 100 Euro. In questo caso troviamo un display QLED Ultra HD 4K da 65 pollici, sistema operativo Tizen, supporto lato video a HDR10+ e HLG, AMD FreeSync per il gaming e decoder audio Dolby Digital Plus.

Giusto per non farci mancare nulla, al 50% in meno potrete trovare infine anche l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 4 TB di capienza e prezzo pari a 79,99 Euro, contro i 159,99 Euro di listino.

Sempre da Unieuro potrete trovare anche un altro TV Samsung QLED 2021 scontato del 42% fino al 30 dicembre.