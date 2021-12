Unieuro Last Minute Xmas: fioccano sconti su smartphone, TV e non solo

Michael Bublé è pronto (ha già pubblicato parecchi video su YouTube). Dagli Stati Uniti d'America è arrivata la canzone natalizia di Jimmy Fallon (sì, proprio lui), Ariana Grande e Megan Thee Stallion. MediaWorld ha lanciato il volantino Buon Natale. Insomma, siamo ufficialmente arrivati agli ultimi giorni che precedono il Natale.

Arriva in questo contesto l'iniziativa promozionale Last Minute Xmas di Unieuro, che si prefigge l'obiettivo di far scordare un po' tutto ciò che sta andando storto nel mondo (qualcuno potrebbe far rientrare in questa categoria anche qualche canzone citata in precedenza) mediante miriadi di sconti su prodotti tech, che rimarranno attivi fino al 24 dicembre 2021.

Non possiamo che consigliarvi di approfondire il portale ufficiale di Unieuro per maggiori dettagli sulle offerte disponibili, citando però in questa sede alcune delle proposte più in vista. Tra queste rientra sicuramente la promozione sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G, che è al centro di uno sconto del 46%: il prodotto ora costa 799 euro (anziché 1498,90 euro) in abbinata con Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi.

Difficile inoltre non citare l'offerta su Xiaomi 11T, che viene venduto a 379 euro (al posto di 549,90 euro). Non rientrano tuttavia solamente smartphone nell'iniziativa Last Minute Xmas: basti pensare allo sconto su Samsung Series 9 TV Crystal UHD 4K 50" UE50AU9070, proposto a 549,90 euro (anziché 799,90 euro). Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto sul sito Web di Unieuro in queste giornate che precedono Natale 2021.