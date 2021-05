Unieuro, Lenovo Legion 5 con GPU RTX 2060 scontato di 200 euro

Nel contesto dell'iniziativa "Speciale Lenovo", che sarà attiva da Unieuro fino al 16 maggio 2021, è stata lanciata anche una promozione relativa a un notebook da gaming con GPU RTX 2060.

In particolare, il modello Lenovo Legion 5 15ARH05H viene venduto a 1299 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del portatile era di 1499 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 200 euro. Considerando la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria dedicata e visto il periodo di carenza di questo componente, l'offerta potrebbe fare gola a più di qualcuno.

In ogni caso, il notebook coinvolto dispone anche di un processore AMD Ryzen 7 4800H, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il display è invece un pannello con diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non manca il supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax), mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che questo specifico modello viene proposto a 1299 euro su Amazon Italia (le unità sono limitate al momento in cui scriviamo). Non siamo invece riusciti a trovare il notebook sul portale ufficiale di MediaWorld.